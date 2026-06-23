В Волгограде и области ограничили продажу бензина с 23 июня

В Волгоградской области введено ограничение на продажу бензина на автомобильных заправках компании «Лукойл». Об этом сообщили утром 23 июня в региональном комитете промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса.
В одни руки за одну заправку можно будет приобрести не более 30 литров бензина. Торговля дизельным топливом разнится вы городе и на трассах: в Волгограде автолюбителям продадут не больше 60 литров, за городом — до 200 литров.
В комитете характеризуют ситуацию на топливном рынке региона как стабильную. Повышенный спрос на топливо объясняют наступлением летнего сезона.
«Профильные ведомства региона во взаимодействии с УФАС по Волгоградской области продолжают постоянный мониторинг ситуации», — подчеркивается в сообщении в Telegram.
Как обстоит ситуация в других регионах, ранее рассказал vlg.aif.ru.