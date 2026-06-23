Нижегородцев предупредили об изменениях в сфере финансов с 1 июля

С 1 июля 2026 года в Нижегородской области вступают в силу значимые изменения, затрагивающие разные аспекты личных финансов местных жителей. Нововведения коснутся широкого круга граждан — от пенсионеров до заёмщиков, от владельцев недвижимости до рядовых банковских клиентов, сообщили в РБК.
Ряд мер нацелен на упрощение процедур, другие — на повышение прозрачности и усиление надзора в кредитной и налоговой сферах.
Так, пенсионеры старше 80 лет и люди с инвалидностью I группы будут получать удвоенную фиксированную выплату в беззаявительном порядке. После повышения её размер достигнет 19 169,38 рубля.
Важный срок установлен для тех, кто подавал декларацию 3‑НДФЛ за 2025 год: уплатить НДФЛ необходимо до 15 июля. Пропуск даты повлечёт начисление пени уже с 16 июля.
В банковской сфере с 1 июля заработает новый механизм в рамках Системы быстрых платежей: кредитные организации начнут обмениваться ИНН пользователей. Это должно снизить риски мошенничества; при этом от самих клиентов никаких дополнительных действий не потребуется.
Меняются и подходы к оценке платёжеспособности при оформлении займов. Если доходы заёмщика не подтверждены документально, банки и МФО при расчётах будут принимать во внимание лишь 90% заявленной суммы. При этом микрофинансовым организациям запретят маскировать условия договоров и навязывать сопутствующие услуги.
Сделки с недвижимостью станут удобнее за счёт расширения дистанционных возможностей: Росреестр вводит оформление через биометрию и усиленную электронную подпись. При этом традиционные форматы регистрации сделок сохранятся.
Существенные перемены ожидают и рынок инвестиционного страхования жизни. Страховщики будут обязаны детально разъяснять клиентам, как формируется доход по таким программам.
Новые полисы разделят на две категории. Первая связана с доходностью, зависящей от итогов инвестиционной работы самой страховой компании. Вторая — с расчётной доходностью, привязанной к конкретным активам и рыночным индикаторам. Этот продукт будет доступен исключительно квалифицированным инвесторам при сумме вложений от 6 миллионов рублей.
Ранее 5,2% жителей Нижегородской области оказались за чертой бедности в 2025 году.