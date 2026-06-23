Нижегородцев предупредили об изменениях в сфере финансов с 1 июля

Меняются и подходы к оценке платёжеспособности при оформлении займов. Если доходы заёмщика не подтверждены документально, банки и МФО при расчётах будут принимать во внимание лишь 90% заявленной суммы. При этом микрофинансовым организациям запретят маскировать условия договоров и навязывать сопутствующие услуги.