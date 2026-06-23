В 2026 году в Нижегородской области увеличены посевы подсолнечника на три тысячи гектаров, об этом сообщает пресс-служба Нижегородстата.
К началу июня сельхозпроизводителями региона засеяно 276 тысяч гектаров яровых зерновых и зернобобовых культур, 8 тысяч гектаров подсолнечника, 10 тысяч гектаров сахарной свеклы, 21 тысяча гектаров картофеля и 3 тысячи гектаров овощей.
В структуре посевов зерновых и зернобобовых культур сельскохозяйственные организации занимают 78%. Большая часть посадок картофеля и овощей принадлежит населению — 54% и 86% соответственно.