Канистры, реактор и сотни пакетов: опасное производство обнаружили в Алматы

Департамент полиции Алматы провел спецоперацию
Департамент полиции Алматы совместно с Комитетом по противодействию наркопреступности МВД провел спецоперацию, в результате которой была пресечена деятельность нарколаборатории.
Предполагается, что лаборатория долгое время занималась изготовлением и распространением запрещенных веществ.
В ходе обыска было изъято значительное количество оборудования и химических компонентов:
кустарный реактор,
десятки канистр с жидкостями,
лабораторная посуда,
весы,
вакуумные упаковщики,
сотни пакетов для фасовки.
Это свидетельствует о налаженном производственном процессе, направленном на изготовление синтетических наркотиков в промышленных объемах.
Все изъятые вещества направлены на судебную экспертизу. В настоящее время проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий.
Полиция Алматы подчеркивает: любые попытки организовать наркопроизводство или распространение наркотиков будут пресекаться на корню. Ответственность за подобные преступления неизбежна и носит самый строгий характер.