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Канистры, реактор и сотни пакетов: опасное производство обнаружили в Алматы

В Алматы в ходе спецоперации выявили подпольную нарколабораторию по производству синтетических наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию мегаполиса.

Источник: Nur.kz

Департамент полиции Алматы провел спецоперацию

Департамент полиции Алматы совместно с Комитетом по противодействию наркопреступности МВД провел спецоперацию, в результате которой была пресечена деятельность нарколаборатории.

Предполагается, что лаборатория долгое время занималась изготовлением и распространением запрещенных веществ.

В ходе обыска было изъято значительное количество оборудования и химических компонентов:

  • кустарный реактор,

  • десятки канистр с жидкостями,

  • лабораторная посуда,

  • весы,

  • вакуумные упаковщики,

  • сотни пакетов для фасовки.

Это свидетельствует о налаженном производственном процессе, направленном на изготовление синтетических наркотиков в промышленных объемах.

Все изъятые вещества направлены на судебную экспертизу. В настоящее время проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий.

Полиция Алматы подчеркивает: любые попытки организовать наркопроизводство или распространение наркотиков будут пресекаться на корню. Ответственность за подобные преступления неизбежна и носит самый строгий характер.