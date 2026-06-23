Жителям Прикамья вернули около 8 млн рублей переплаты за ЖКУ

По результатам работы инспекции государственного жилищного надзора Пермского края с начала 2026 года жителям Западного Урала вернули более 7,8 миллиона рублей переплат за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает пресс-служба краевого ИГЖН.
Контролирующее ведомство проверяло обоснованность начислений, сделанных ресурсоснабжающими организациями, УК и ТСЖ.
Самые большие переплаты оказались в счетах за содержание жилья, излишек превысил три миллиона рублей. На втором месте расчеты за отопление, за него пермяки переплатили свыше 600 тысяч рублей. Также незаконно были начислены суммы за горячую воду — 550 тысяч рублей.
После вмешательства ИГЖН деньги, насчитанные с избытком за оказание услуг, были возвращены людям. К примеру, жильцам восьми многоквартирных домов в краевом центре вернули 750 тысяч рублей, излишне начисленных за содержание жилья. В Кунгурском округе жители села Плеханово получили 123 тысячи рублей, переплаченных за отопление.
По итогам проверок 23 ресурсоснабжающих организации, УК и ТСЖ были привлечены к административной ответственности.