Жителям Прикамья вернули около 8 млн рублей переплаты за ЖКУ

Самые большие переплаты оказались в счетах за содержание жилья, излишек превысил три миллиона рублей. На втором месте расчеты за отопление, за него пермяки переплатили свыше 600 тысяч рублей. Также незаконно были начислены суммы за горячую воду — 550 тысяч рублей.