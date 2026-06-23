Шесть дорог отремонтировали в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

Как отметил глава районной администрации Александр Нагин, в 2026 году по проекту планируется привести в порядок 11 дорог частного сектора, причем больше половины объектов уже готовы. По его словам, именно жители определяют, какие территории нуждаются в ремонте в первую очередь. С начала реализации проекта в 2021 году в районе удалось обновить свыше 50 улиц.