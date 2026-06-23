ФАС поручила управлениям в ПФО усилить контроль за топливом для АПК

Аграриям Нижегородской области советуют заблаговременно оформлять договоры на поставку горючего к уборочной кампании. Проблемы с обеспечением топливом уже сказывались на сельхозработах в последние годы. В 2025 году остановки нефтеперерабатывающих заводов привели к подорожанию дизеля на 17%, а бензина — на 22% В 2026 году посевная осложнилась из‑за роста цен: тонна дизтоплива подорожала на 10,8%, бензин — на 29%.