ФАС поручила управлениям в ПФО усилить контроль за топливом для АПК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) дала поручение региональным управлениям в Приволжском, Уральском, Сибирском и Северо‑Западном федеральных округах — ужесточить надзор за поставками топлива для нужд агропромышленного комплекса, сообщил регулятор.
В фокусе внимания УФАС должна оказаться торговля топливом в мелкооптовом сегменте: при отгрузках с нефтебаз и нефтехранилищ, а также на АЗС. Регулятор особо подчёркивает: в период сезонных полевых работ необходимо тщательно отслеживать условия продажи горючего сельхозпроизводителям.
По заданию ФАС территориальные управления обязаны:
оперативно применять меры антимонопольного реагирования;
совместно с региональными властями составить список сельхозпредприятий;
рассчитать объёмы потребления топлива по каждому хозяйству.
Ситуация с топливом в ряде регионов, включая Нижегородскую область, остаётся напряжённой. Местные власти объясняют перебои полуторакратным ростом спроса, при этом утверждают, что запасы на нефтебазах достаточны.
Аграриям Нижегородской области советуют заблаговременно оформлять договоры на поставку горючего к уборочной кампании. Проблемы с обеспечением топливом уже сказывались на сельхозработах в последние годы. В 2025 году остановки нефтеперерабатывающих заводов привели к подорожанию дизеля на 17%, а бензина — на 22% В 2026 году посевная осложнилась из‑за роста цен: тонна дизтоплива подорожала на 10,8%, бензин — на 29%.
Ранее нижегородские власти прокомментировали ажиотаж вокруг ситуации с бензином.