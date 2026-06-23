Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авиастроительная компания «Туполев» переезжает из Москвы в Казань

Головной офис разместится в столице Татарстана.

Источник: rais.tatarstan.ru

Зреет масштабный переезд. Из Москвы в Казань собираются перевести головной офис авиастроительной компании «Туполев». В столице останется только центральное конструкторское бюро, которое получит статус филиала.

Решение о переезде было принято акционерами ОАК. Это было сделано на фоне анонсированного президентом России Владимиром Путиным переселения из Москвы в регионы крупных государственных компаний.

Сроки переезда пока не называются. Как пояснили в пресс-службе «Туполева», это произойдёт после проведения корпоративных мероприятий и принятия необходимых решений органами управления, сообщает «БИЗНЕС Online».