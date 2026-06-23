Авиастроительная компания «Туполев» переезжает из Москвы в Казань

Зреет масштабный переезд. Из Москвы в Казань собираются перевести головной офис авиастроительной компании «Туполев». В столице останется только центральное конструкторское бюро, которое получит статус филиала.
Решение о переезде было принято акционерами ОАК. Это было сделано на фоне анонсированного президентом России Владимиром Путиным переселения из Москвы в регионы крупных государственных компаний.
Сроки переезда пока не называются. Как пояснили в пресс-службе «Туполева», это произойдёт после проведения корпоративных мероприятий и принятия необходимых решений органами управления, сообщает «БИЗНЕС Online».