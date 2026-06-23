Огромные шахматы и новые тренажеры: на Красноярской ТЭЦ-1 обустраивают зону отдыха

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Рассказываем, как меняется станция с самой богатой историей.
Удивительная зона отдыха в виде большой шахматной доски с фигурами почти в половину человеческого роста появилась на Красноярской ТЭЦ-1 — старейшей станции в Красноярском крае. Таким необычным образом руководство предприятия поддерживает интерес энергетиков к спорту и активному образу жизни.
«Интерес к шахматам проснулся во мне в 9 лет. Я начал изучать их, играть на онлайн-площадках, и сейчас участвую во встречах шахматных клубов. Было очень приятно увидеть такое шахматное поле прямо на станции», — рассказывает Денис Гришаев, техник ПТО учётной группы Красноярской ТЭЦ-1.
Сейчас на станции планируют провести турнир среди сотрудников. Уже в ближайшее время рядом с шахматной доской установят уличные тренажёры для активного отдыха. А в начале лета на станции расцвели высаженные здесь деревья: три десятка яблонь и вишен, клены, черешчатые дубы и ивы Ледебура. Летом саженцы радуют всех своим видом, а осенью плодовые деревья дарят сочные плоды.
«Сфера теплоснабжения не терпит остановок. Очень много специалистов по эксплуатации, ремонту и обслуживанию работают по бесперебойному графику. Одновременно мы проводим глубокую модернизацию станции. Развитие зон спорта и активного отдыха помогает работникам поддерживать здоровый образ жизни, переключаться от сложных технологических процессов и восстанавливать силы для новых задач», — отметил директор Красноярской ТЭЦ-1 Сергей Бородулин.
Напомним, в рамках механизма государственной поддержки ДПМ Красноярская ТЭЦ-1 стала одним из флагманов модернизации объектов теплоэнергетики России. Инвестиции Компании в преображение станции составили 25 млрд рублей. На предприятии введены в эксплуатацию 2 новых котлоагрегата производительностью по 220 тонн пара /час и две турбины суммарной мощностью 70 МВт, что серьезно укрепило надежность теплоснабжения.
Одновременно на предприятии реализована масштабная программа экологического обновления. Вместо трех старых дымовых труб возведена новая труба высотой 275 метров, запущены 15 электрофильтров с эффективностью очистки свыше 99% — теперь на Красноярской ТЭЦ-1 есть улица Электрофильтров, которая протянулась на три сотни метров.
Масштабная модернизация позволила сократить выбросы твёрдых частиц станции на 80%.
16+