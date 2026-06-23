Огромные шахматы и новые тренажеры: на Красноярской ТЭЦ-1 обустраивают зону отдыха

Сейчас на станции планируют провести турнир среди сотрудников. Уже в ближайшее время рядом с шахматной доской установят уличные тренажёры для активного отдыха. А в начале лета на станции расцвели высаженные здесь деревья: три десятка яблонь и вишен, клены, черешчатые дубы и ивы Ледебура. Летом саженцы радуют всех своим видом, а осенью плодовые деревья дарят сочные плоды.