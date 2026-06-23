Работа в Калининграде: свежие вакансии от работодателей

В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», мы проанализировали свежие предложения в разных сферах. По традиции мы изучаем высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе работодатели были готовы платить больше остальных главному энергетику, сварщику арматурных сеток и каркасов, транспортировщику-комплектовщику, врачу УЗИ и специалисту по закупкам.
Вакансии для квалифицированного персонала.
Транспортному предприятию необходим главный энергетик с опытом работы от трех лет и пятой группой электробезопасности. Опыт электромонтера также приветствуется. Сотрудник будет обеспечивать своевременное и качественное проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта электроустановок и электрооборудования. Помимо этого, он должен следить за сохранностью оборудования и энергосистем предприятия, а также вести контроль за рациональным расходованием энергоресурсов. Зарплата — 100 тыс. руб.
Школа с углубленным изучением отдельных предметов ищет учителя истории на полный рабочий день, который будет проводить уроки и готовить отчеты. Для трудоустройства желателен опыт работы в общеобразовательных организациях, однако школа готова принять на должность и студентов старших курсов — им обещают ежемесячную стипендию 15 тыс. руб. Сама зарплата составит 40−45 тыс. руб. При этом работодатель упоминает и возможность получения региональных мер поддержки. Так, педагог может рассчитывать на единовременную выплату 100 тыс. при первом трудоустройстве в школу, компенсацию до 100 тыс. за переезд из другого региона, выплату 50 тыс. за привлечение специалистов в Калининградскую область и т.д.
Вакансии для рабочих специальностей.
Железобетонный завод обещает платить сварщику арматурных сеток и каркасов 80−95 тыс. руб. От кандидата ждут опыта работы и документа о прохождении обучения по специальности. При этом соискатель может пройти предварительный медосмотр и психиатрическое освидетельствование за счет работодателя.
Жилищно-коммунальный сервис готов платить 25−35 тыс. руб. машинисту котельной с удостоверением кочегара. Для этого работнику необходимо обслуживать котлы на твердом топливе, участвовать в ремонте оборудования и обеспечивать функционирование котлов в соответствии с заданными параметрами. График работы — полный рабочий день.
Вакансии без опыта работы.
Производственная компания находится в поисках трудолюбивого, добросовестного, исполнительного и ответственного транспортировщика-комплектовщика. Опыт работы в условиях физических нагрузок может стать дополнительным преимуществом при трудоустройстве, однако не является обязательным. В обязанности специалиста войдут комплектование материалов с соблюдением нормативов и своевременное обеспечение комплектами производственных линий. Работодатель в числе своих преимуществ упоминает трудоустройство по ТК, обеспечение спецодеждой, инвентарем и расходным материалом, а также льготное питание в столовой на территории предприятия. Кроме того, компания гарантирует сменный график 2/2 или 3/1, доставку на работу корпоративным транспортом и зарплату от 80 до 100 тыс. руб.
Администратор в гостинице может рассчитывать на зарплату 25−30 тыс. руб. за встречу, размещение и расчет гостей, а также за бронирование номеров, работу с федеральной миграционной службой, обслуживание завтраков и контроль работы горничных. Опыт работы желателен, но не обязателен. При этом в числе обязательных условий для трудоустройства упоминается наличие высшего образования.
Вакансии с неполной занятостью.
Центр женского здоровья приглашает на работу опытного врача УЗИ, который будет проводить ультразвуковую диагностику малого таза и молочных желез. График работы — неполный рабочий день, зарплата — от 60 до 80 тыс. руб.
Частная клиника ищет медсестру процедурного кабинета с опытом работы. В ее обязанности войдут помощь врачу при проведении манипуляций, стерилизация инструментария и материалов, ведение учётной документации и обеспечение санитарно-гигиенического содержания кабинетов клиники. График — неполный рабочий день, зарплата — 20−25 тыс. руб.
Другие вакансии.
В бюджетное учреждение на постоянную работу требуется специалист по закупкам с опытом полного цикла закупок конкурентным и неконкурентным способом, включая планирование, анализ рынка, мониторинг и закрытие контрактов. Условия (зарплата, график работы и т.д.) обсуждаются на собеседовании. При этом работодатель указал в вакансии, что зарплата составит 60−65 тыс. руб.
Детская школа искусств опубликовала вакансию специалиста административно-хозяйственной деятельности с опытом от трех лет. Соискатель должен уметь пользоваться компьютером и вести документацию. Указанная зарплата — от 35 до 400 тыс. руб. (вероятно, что работодатель добавил лишний «ноль» в вакансии).
Уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».
Фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград».