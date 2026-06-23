Работа в Калининграде: свежие вакансии от работодателей

Школа с углубленным изучением отдельных предметов ищет учителя истории на полный рабочий день, который будет проводить уроки и готовить отчеты. Для трудоустройства желателен опыт работы в общеобразовательных организациях, однако школа готова принять на должность и студентов старших курсов — им обещают ежемесячную стипендию 15 тыс. руб. Сама зарплата составит 40−45 тыс. руб. При этом работодатель упоминает и возможность получения региональных мер поддержки. Так, педагог может рассчитывать на единовременную выплату 100 тыс. при первом трудоустройстве в школу, компенсацию до 100 тыс. за переезд из другого региона, выплату 50 тыс. за привлечение специалистов в Калининградскую область и т.д.