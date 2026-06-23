Решил погасить долг. Алиментщика нашли перед рейсом в Белгород

В Волгограде судебные приставы нашли должника по алиментам, который находился в розыске. Мужчину обнаружили на автовокзале Волгограда перед отправлением автобуса в Белгород. Долг по алиментам превысил 500 тысяч рублей.
Сотрудники Дубовского районного отделения судебных приставов ГУФССП России по Волгоградской области вместе с полицией установили местонахождение мужчины. Он долгое время не проживал по адресу регистрации, не имел официальной работы и денег на банковских счетах.
Ранее суд обязал мужчину ежемесячно выплачивать средства на содержание сына, но решение он не исполнял. Приставы выяснили, что должник купил билет на автобус до Белгорода. Во время посадки его задержали и доставили в отделение судебных приставов.
После предупреждения об административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов мужчина решил погасить задолженность. Для этого он выбрал службу по контракту с Министерством обороны.
В дальнейшем выплаты на содержание ребенка и погашение долга будут удерживаться из его денежного довольствия.
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