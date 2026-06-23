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Более 3 500 детей провели каникулы в нижегородских пришкольных лагерях

Всего на базе образовательных и спортивных учреждений района действовало 50 оздоровительных площадок.

Свыше 3 500 детей провели каникулы в пришкольных лагерях Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в мэрии Нижнего Новгорода.

Всего на базе образовательных и спортивных учреждений района действовало 50 оздоровительных площадок. Среди них:

42 лагеря с дневным пребыванием — они приняли младших школьников;

8 лагерей труда и отдыха — эти площадки были ориентированы на старшеклассников.

Программа досуга получилась насыщенной: ребята не только участвовали в спортивных состязаниях и эстафетах, но и посещали увлекательные экскурсии, а также осваивали новые навыки на разнообразных мастер‑классах.

Ранее сообщалось, что 600 нижегородских детей должны были отдохнуть в 2026 году в лагере «Артек».