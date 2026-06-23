Более 3 500 детей провели каникулы в нижегородских пришкольных лагерях

Свыше 3 500 детей провели каникулы в пришкольных лагерях Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в мэрии Нижнего Новгорода.
Всего на базе образовательных и спортивных учреждений района действовало 50 оздоровительных площадок. Среди них:
42 лагеря с дневным пребыванием — они приняли младших школьников;
8 лагерей труда и отдыха — эти площадки были ориентированы на старшеклассников.
Программа досуга получилась насыщенной: ребята не только участвовали в спортивных состязаниях и эстафетах, но и посещали увлекательные экскурсии, а также осваивали новые навыки на разнообразных мастер‑классах.
Ранее сообщалось, что 600 нижегородских детей должны были отдохнуть в 2026 году в лагере «Артек».