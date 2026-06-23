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США могут подключить автоконцерны к выпуску ракет Patriot и Tomahawk

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские автопроизводители могут подключиться к производству вооружений, в том числе ракет для комплексов Patriot и крылатых ракет Tomahawk.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

На брифинге в Белом доме Трамп сказал, что США наращивают выпуск вооружений и хотят обеспечить достаточные запасы ракет. По его словам, у некоторых компаний есть планы по перепрофилированию производственных площадок. Об этом сообщает портал The Detroit News.

У них есть планы по перепрофилированию заводов. Мы собираемся выпускать вооружения, в том числе Patriot, Tomahawk, а также многое другое.

Дональд Трамп
президент США

По словам Трампа, автопроизводители, включая General Motors и Ford, располагают свободными производственными мощностями и уже начали заключать контракты на изготовление ракетной продукции.

У нас действительно большой экономический потенциал для создания оружия, и некоторые автомобильные компании, если у них есть избыточные мощности, заключают сделки по созданию ракет, в частности Patriot.

Дональд Трамп
президент США

Ранее The Wall Street Journal сообщила о переговорах Пентагона с автоконцернами по производству вооружений. В Минобороны США объясняли это стремлением оперативно укрепить оборонную промышленность, используя доступные коммерческие ресурсы для обеспечения военного превосходства.

Такой подход глава Пентагона Пит Хегсет называл «режимом военного времени». WSJ напоминала, что США уже прибегали к перепрофилированию гражданского производства для военных нужд, в частности во время Второй мировой войны и пандемии COVID-19.

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