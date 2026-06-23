В Калининградской области определили первых получателей льготных займов для бизнеса

О решении реализовать программу «Инвест 80−85» Беспрозванных объявил в марте. Проект реализуется в год 80-летия Калининградской области и рассчитан на пять лет. За 2026−2030 годы на эти цели планируется направить более 5 миллиардов рублей. Программа предусматривает льготные займы от 5 до 100 млн рублей под 3 или 5% годовых сроком до семи лет с трёхлетней отсрочкой погашения основного долга. Средства можно направить только на реализацию инвестиционных проектов.