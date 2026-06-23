В Калининградской области определили первых получателей льготных займов для бизнеса

В Калининградской области подвели итоги первого отбора участников программы льготного финансирования «Инвест 80−85». Поддержку получат 27 инвестиционных проектов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
На участие в программе поступило 57 заявок на общую сумму 2,7 млрд рублей, рассказал губернатор региона Алексей Беспрозванных. Их оценивал наблюдательный совет программы.
Лидерами по числу заявок стали промышленные предприятия — они представили 16 проектов. Представители туристической отрасли направили 14 заявок, сферы услуг — 13. Также в отборе участвовали компании пищевой промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики.
Из 27 победителей 12 проектов получат финансирование по программе «Инвест», 11 — по программе «Восток Инвест», ещё четыре — по программе «АгроИнвест». Больше всего поддержанных проектов реализуют в Калининграде, а также Гусевском и Зеленоградском округах — по четыре в каждом. Программа «Восток Инвест» охватила практически все муниципалитеты восточной части региона, включая Краснознаменский, Нестеровский, Неманский, Озёрский, Советский и Черняховский округа.
Итоги конкурсного отбора планируют опубликовать на сайте центра «Мой бизнес».
Ранее облвласти увеличили годовой бюджет программы льготных займов для бизнеса до 1,5 млрд рублей.
О решении реализовать программу «Инвест 80−85» Беспрозванных объявил в марте. Проект реализуется в год 80-летия Калининградской области и рассчитан на пять лет. За 2026−2030 годы на эти цели планируется направить более 5 миллиардов рублей. Программа предусматривает льготные займы от 5 до 100 млн рублей под 3 или 5% годовых сроком до семи лет с трёхлетней отсрочкой погашения основного долга. Средства можно направить только на реализацию инвестиционных проектов.