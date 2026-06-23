Алексей Текслер объяснил рост цен на бензин на некоторых АЗС Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Ранее губернатор поручил создать региональный оперативный штаб по контролю за ситуацией на топливном рынке.
Власти признали, что «существуют перебои в поставках топлива на розничном рынке, создающие на отдельных автозаправочных станциях дефицит топлива и очереди для потребителей».
По словам Текслера, ситуация в регионе с точки зрения наличия АЗС различных компаний отличается.
«Есть, вы знаете, ВИНКи — вертикально интегрированные нефтяные компании, у которых есть и добыча, и производство топлива, и свои АЗС. Это “Газпромнефть”, “Лукойл”, “Башнефть”. Есть так называемые независимые, они покупают топливо на оптовом рынке. (…) В крупных городах есть и ВИНКи, и независимые. В отдельных сельских территориях есть только независимые организации, которые торгуют топливом. Мы видим, что у независимых прошел рост цен на топливо, который превышает рост, который есть на заправках ВИНКов. Мы не единственные в стране сложности испытываем», — прокомментировал глава региона.
Он напомнил, что оперативные штабы будут сформированы на уровне каждого муниципального образования.