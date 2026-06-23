Текслер объяснил рост цен на бензин на некоторых АЗС Челябинской области

«Есть, вы знаете, ВИНКи — вертикально интегрированные нефтяные компании, у которых есть и добыча, и производство топлива, и свои АЗС. Это “Газпромнефть”, “Лукойл”, “Башнефть”. Есть так называемые независимые, они покупают топливо на оптовом рынке. (…) В крупных городах есть и ВИНКи, и независимые. В отдельных сельских территориях есть только независимые организации, которые торгуют топливом. Мы видим, что у независимых прошел рост цен на топливо, который превышает рост, который есть на заправках ВИНКов. Мы не единственные в стране сложности испытываем», — прокомментировал глава региона.