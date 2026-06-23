Волгоградская область вошла в число лидеров ЮФО по производству продуктов животноводства

— Сельхозпроизводителями региона произведено 835,8 млн штук яиц, 591,1 тыс. тонн молока и 212,7 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе, что составляет 19%, 16% и 14% соответственно от общего объема производства в ЮФО, — сообщили в статистическом органе.