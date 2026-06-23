Волгоградцам напомнили, кто до 1 июля должен заплатить 1% от дохода

— В случае прекращения физическим лицом деятельности индивидуального предпринимателя, уплата страховых взносов такими плательщиками осуществляется не позднее 15 календарных дней с даты снятия с учета в налоговом органе индивидуального предпринимателя, — уточняют в УФНС. — Если индивидуальный предприниматель осуществляет предпринимательскую деятельность не с начала календарного года или прекратил ее до окончания года, то в этом случае сумма страховых взносов определяется пропорционально отработанным месяцам.