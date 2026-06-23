Губернатор Красноярского края и начальник КрасЖД совершили рабочую поездку по городскому железнодорожному маршруту Красноярска

«Сегодня Красноярск невозможно представить без электричек, которые соединяют районы города, разделенного Енисеем. С момента запуска годовой пассажиропоток увеличился почти в 3 раза, и продолжает расти. И это, безусловно, результат нашей большой совместной работы. Благодарю губернатора края за поддержку проекта и высокую оценку его потенциала, который мы планируем и дальше развивать, изыскивая резервы для увеличения частоты курсирования поездов и повышения комфорта и безопасности красноярцев», — сказал Алексей Туманин.