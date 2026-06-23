Губернатор Красноярского края и начальник КрасЖД совершили рабочую поездку по городскому железнодорожному маршруту Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков и начальник Красноярской железной дороги Алексей Туманин осмотрели пассажирскую инфраструктуру «Городской электрички Красноярска» и обсудили перспективы дальнейшего развития проекта в рамках подготовки к 400-летию города.
В настоящее время на маршруты ежедневно выходит порядка 76 электропоездов, охватывающих 31 остановочный пункт в 7 районах Красноярска и направление до Дивногорска. На внутригородских маршрутах, включая Дивногорское направление, действует единый тариф.
«Сегодня Красноярск невозможно представить без электричек, которые соединяют районы города, разделенного Енисеем. С момента запуска годовой пассажиропоток увеличился почти в 3 раза, и продолжает расти. И это, безусловно, результат нашей большой совместной работы. Благодарю губернатора края за поддержку проекта и высокую оценку его потенциала, который мы планируем и дальше развивать, изыскивая резервы для увеличения частоты курсирования поездов и повышения комфорта и безопасности красноярцев», — сказал Алексей Туманин.
Он добавил, что за последние годы РЖД построено и реконструировано 25 остановочных пунктов, в том числе в новых микрорайонах столицы региона.
Михаил Котюков высоко оценил удобство городских электропоездов, которые позволяют жителям экономить время и перемещаться по городу в обход пробок. Время поездки по железной дороге из отдаленных районов в центр занимает в среднем 15−25 минут.
«Городская электричка — это уже полноценная часть транспортной системы Красноярска: 2,3 миллиона пассажиров в год. В преддверии 400-летия города необходимо обновить инфраструктуру станций и подвижной состав — чтобы поездки красноярцев стали ещё комфортнее. Важно думать на перспективу: городская электричка должна стать основой единой транспортной сети агломерации, связанной с метротрамваем и другими видами транспорта», — подчеркнул губернатор.
В текущем году в рамках подготовки пассажирской инфраструктуры к 400-летию Красноярска КрасЖД проведет ремонт пешеходных мостов на остановочных пунктах Октябрьская и Базаиха, а также трех пассажирских павильонов и пяти платформ в черте города. Стартовало строительство малого вокзала на одной из крупнейших станций городского маршрута Бугач. В новом здании предусмотрен комфортабельный зал ожидания и современные кассы.
В перспективе второй этап проекта предусматривает развитие остановочных пунктов у Красноярских Столбов и в Дивногорске. В Северо-Западном микрорайоне города запланировано строительство новой остановочной платформы Озеро Парк. Также предполагается формирование единой сети транспортно-пересадочных узлов с интеграцией в линию метротрамвая.
Кроме того, в рамках поездки было уделено особое внимание вопросам создания безопасной инфраструктуры в новых микрорайонах столицы Красноярского края. За последние годы город вплотную приблизился к Транссибу, жителям новостроек приходится ежедневно пересекать железную дорогу, чтобы попасть в школы, больницы и другие учреждения. Это требует включения пешеходных переходов и мостов через пути в программу жилой и социальной застройки Красноярска.