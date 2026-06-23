Биологический способ борьбы с медузами Азовского моря

Хамса является естественным конкурентом медуз за пищу и может помочь восстановить баланс в экосистеме. По словам ученого, резкий рост популяции медуз в 2019 году был вызван не только увеличением солености воды, но и чрезмерным выловом хамсы в период с 2015 по 2019 годы.