Биологический способ борьбы с медузами Азовского моря

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С медузами в Азовском море предложено бороться с помощью разведения рыбы «Хамса».
Такое решение проблемы предложил кандидат биологических наук Сергей Дудкин.
Хамса является естественным конкурентом медуз за пищу и может помочь восстановить баланс в экосистеме. По словам ученого, резкий рост популяции медуз в 2019 году был вызван не только увеличением солености воды, но и чрезмерным выловом хамсы в период с 2015 по 2019 годы.
Хамса, будучи более прогрессивной биологически, способна эффективно выцеживать планктон из воды. Если поддерживать биомассу хамсы на уровне 100 тысяч тонн, это позволит поглотить ресурсы, которые могли бы быть использованы 3,5 миллионами тонн медуз в Азовском море. При достижении биомассы хамсы в 150−180 тысяч тонн можно ожидать значительное сокращение «цветения» медуз в летний период.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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