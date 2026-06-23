В Губахе в ходе подготовки к отопительному сезону 2026/27 будут обновлены 200 метров тепловых сетей

— Качественная подготовка к зимнему периоду — это залог стабильного теплоснабжения каждой квартиры. Наш филиал выполняет все обязательства по ремонту и диагностике сетей и оборудования, чтобы обеспечить подачу тепла до каждого дома. Однако равномерное распределение тепла по стоякам и батареям находится в зоне ответственности управляющих компаний и ТСЖ, — прокомментировал заместитель главного инженера по обеспечению технического состояния Лысьвенских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Алексей Полежаев.