В Челябинской области появилась первая роботизированная молочная ферма

Как сообщили в минсельхозе региона, сейчас здесь четыре доильных робота обслуживает 226 голов стада. Средний надой — 29 литров на корову, а рекордсменки выдают по пять ведер молока. В сутки предприятие получает шесть тонн. Причем коровы добровольно отправляются в доильные боксы, роботы считывают их электронные ошейники и отмеряют норму вкусного комбикорма. Ради него буренки и стремятся к аппаратам. А ошейники на них отслеживает руминацию (этап пищеварения), температуру тела и активность.