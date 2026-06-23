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В Челябинской области появилась первая роботизированная молочная ферма

В Челябинской области появилась первая молочная ферма, где коров приучили ходить на дойку к роботам. Прорывной проект реализует сельхозпредприятие в Верхнеуральском районе, где в этом году открыли первую очередь роботизированного комплекса фермы на 700 голов.

Источник: Минсельхоз Челябинской области

Как сообщили в минсельхозе региона, сейчас здесь четыре доильных робота обслуживает 226 голов стада. Средний надой — 29 литров на корову, а рекордсменки выдают по пять ведер молока. В сутки предприятие получает шесть тонн. Причем коровы добровольно отправляются в доильные боксы, роботы считывают их электронные ошейники и отмеряют норму вкусного комбикорма. Ради него буренки и стремятся к аппаратам. А ошейники на них отслеживает руминацию (этап пищеварения), температуру тела и активность.

Роботы гораздо привередливее человека. По словам управляющего комплексом Данила Петрякова, они очень требовательны к форме вымени, считывают расстояние между сосками, угол их наклона — все должно быть идеально. Поэтому почти треть первоначально отобранного стада пришлось отбраковать и направить на старую ферму, где буренок доят с помощью специальных аппаратов.

Не сразу освоились и буренки. Десятка три запротестовали, и их пришлось вручную заталкивать в незнакомые боксы. Однако после двух-трех доек, во время которых коровы получали в награду комбикорм, страх исчезал, а желание полакомиться оставалось.

Еще одна сложность — непрерывность процесса, из-за которого любую неисправность приходилось устранять, невзирая на время суток. Сейчас ферму обслуживает всего три человека в смену. Без умных машин потребовалось бы в разы больше ручного труда.

В планах у предприятия — вторая очередь комплекса: телятники, второй корпус на 350 молочных коров, силосные траншеи, сенохранилище и административно-бытовой комплекс. «На первом этапе было непросто, но теперь многие моменты понятны и будет проще», — уверен руководитель Евгений Фомин.