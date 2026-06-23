182 семьи получили пособия на приемных детей в Нижегородской области

С начала 2026 года 182 семьи в Нижегородской области, принявшие на воспитание детей, получили единовременные выплаты от регионального отделения Социального фонда России. На такую меру поддержки могут рассчитывать усыновители, опекуны, попечители и приемные родители, являющиеся гражданами России и постоянно проживающие на территории страны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ОСФР.