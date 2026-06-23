Пермские мужчины почти в 2,5 раза чаще женщин ускоряют свой мобильный интернет

Жители Пермского края поддержали тренд на ускорение мобильного интернета. Как выяснили аналитики МегаФона, чаще всего такой возможностью пользуются мужчины — они в 2,4 раза активнее пользуются «ускорением», чем женщины. Наиболее продвинутой оказалась возрастная категория 35−44 лет. У таких пользователей сформированы привычки потребления контента, а интернет — это, в первую очередь, рабочий инструмент для решения задач как в офисе, так и в дороге. Активные пользователи ускоренного интернета вне зависимости от пола преимущественно используют современные смартфоны Apple и Samsung.