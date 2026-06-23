Прическа для маркетплейсов. Как новый закон о платформенной экономике изменит торговлю

Президент РФ Владимир Путин утвердил Федеральный закон N 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в РФ». Документ, который эксперты уже называют конституцией e-commerce, официально вступит в силу 1 октября.
Новые правила призваны перевести интернет-торговлю из режима быстрых односторонних решений в цивилизованное русло с учетом законных интересов всех участников. Для Приволжского федерального округа (ПФО), ставшего одним из главных производственных и логистических хабов страны, подпись главы государства под законом означает старт масштабных и бесповоротных изменений на рынке. Эпоха, когда маркетплейсы воспринимались как не слишком серьезная «виртуальная игра», безвозвратно ушла в прошлое. Сегодня это мощный макроэкономический фактор.
Аппетиты и бонусы.
«В Ульяновской области оборот электронной торговли перешагнул порог в 50 млрд рублей. Это уже почти 20 процентов от всей розничной торговли региона. Сектор растет лавинообразно, и возникновение жесткой регуляторики было неизбежно», — комментирует ситуацию руководитель центра «Мой бизнес», председатель ульяновского отделения «Опоры России» Руслан Гайнетдинов.
По словам эксперта, нынешние споры селлеров с площадками один в один повторяют конфликт двадцатилетней давности между поставщиками и первыми федеральными торговыми сетями. Тогда государству тоже пришлось вмешиваться и законодательно ограничивать «своевольные требования» ретейлеров — все эти скрытые поборы, принудительные скидки, штрафы за срыв сроков поставок и бонусы за занос товара на полку.
«Сегодня платформы превратились в громадные организмы, фактически в монополии. Утвержденный закон впервые вводит их в четкое правовое поле для защиты прав и интересов селлеров, чтобы правила не менялись хаотично», — подчеркивает Гайнетдинов.
Селекция на грядке ПФО.
Главное изменение для бизнеса — работать «всерую» больше не получится. Закон обязывает платформы проверять регистрационные данные партнеров и подлинность документов на товары через интеграцию с государственными информационными системами (ГИС).
«ПФО — признанный лидер по производству изделий легкой промышленности, мебели и продуктов питания, и огромная часть этого объема сбывается через Wildberries и Ozon. Новый закон окажет двойственное влияние на сектор МСП», — отмечает сопредседатель по работе с органами власти АУРЭК, собственник мебельных фабрик «Уютная Среда» Алексей Никонов.
С одной стороны, закон вводит жесткие защитные механизмы. Площадкам запрещено в одностороннем порядке выставлять внезапные штрафы, менять тарифы задним числом и принудительно снижать цены за счет продавца для участия в акциях. На снятие необоснованной блокировки личного кабинета теперь отводится всего 48 часов.
«С другой стороны, требования к обязательной сертификации и маркировке отсеют часть микробизнеса, которая строила бизнес исключительно на демпинге и сером импорте без документов. Массового исхода не случится, но произойдет жесткая селекция — выживут самые адаптивные», — прогнозирует Никонов.
От такой зачистки «виртуальной полки» выиграют именно крупные фабрики Поволжья. По оценке эксперта, швейные предприятия Татарстана и Чувашии, а также мебельные производства Ульяновска и Нижегородской области смогут оперативно занять ниши, которые раньше удерживались подпольными цехами и хаотичными перекупщиками.
За все заплатит покупатель?
Сами цифровые платформы называют новый закон сбалансированным и уверяют, что готовы к зрелости рынка. Более того, самые острые углы регуляторики удалось сгладить еще на этапе обсуждения.
«Многие ключевые нормы, включая прозрачность ценообразования и правила досудебного разбора претензий, у нас уже работают в рамках Меморандума о добросовестных практиках. Отдельно хочется отметить конструктивную позицию Минэкономразвития: министерство пошло навстречу отрасли и перенесло сроки ответственности за интеграцию с 12 ГИС с октября на январь 2027 года», — делится важным инсайдом президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев. Эта отсрочка даст рынку время на техническую отладку систем и убережет регионы от логистических сбоев на старте.
Что касается извечного страха потребителей — «за все заплатит покупатель», то эксперты IТ-гигантов резкого скачка цен не прогнозируют. Инвестиции в модерацию и IТ-инфраструктуру — это долгосрочные вложения. Платформы зарабатывают на объеме транзакций, а не на их удорожании, а жесткая конкуренция между самими площадками будет сдерживать рост цен в регионах.
Селлер в октябре.
Рынок официально становится «взрослым». Закон утвержден президентом, а значит, наводить лоск и делать «прическу» своим бизнес-процессам предпринимателям Поволжья придется уже сейчас.
Эксперт бухгалтерии для бизнеса «Мое дело» Евгения Самарова рекомендует селлерам сфокусироваться на трех практических шагах. Во-первых, необходим аудит документов: нужно заранее загрузить в личные кабинеты действующие лицензии, сертификаты и декларации соответствия, ведь скоро алгоритмы площадок начнут сверять их автоматически.
Во-вторых, важен пересчет юнит-экономики — следует зафиксировать в своей системе минимальные цены на товары и просчитать порог маржинальности, чтобы защитить себя в периоды глобальных распродаж.
В-третьих, требуется налоговая синхронизация, поскольку закон предусматривает сквозной автоматический обмен данными между маркетплейсами и ФНС. Любые расхождения между внутренним учетом и отчетами платформы — это прямой сигнал для налоговой проверки, поэтому лучше автоматизировать передачу данных из своей учетной системы в личный кабинет на платформе.
Новый закон не нанесет ущерб малому бизнесу, но навсегда закроет двери для случайных игроков. E-commerce перестал быть площадкой для легких и быстрых денег. Выигрывают дисциплинированные региональные бренды, готовые инвестировать в качество продукта, прозрачный учет и долгосрочное развитие.