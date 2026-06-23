Прическа для маркетплейсов. Как новый закон о платформенной экономике изменит торговлю

Новые правила призваны перевести интернет-торговлю из режима быстрых односторонних решений в цивилизованное русло с учетом законных интересов всех участников. Для Приволжского федерального округа (ПФО), ставшего одним из главных производственных и логистических хабов страны, подпись главы государства под законом означает старт масштабных и бесповоротных изменений на рынке. Эпоха, когда маркетплейсы воспринимались как не слишком серьезная «виртуальная игра», безвозвратно ушла в прошлое. Сегодня это мощный макроэкономический фактор.