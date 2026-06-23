Бензин и дизель дорожают в Беларуси с 24 июня 2026 года. Об этом сообщили в концерне «Белнефтехим».
С названной даты стоимость автомобильного топлива в республике вырастет на одну копейку. На АЗС Беларуси с 24 июня бензин АИ-92 будет стоить 2,58 рубля. Цена на АИ-95 составит 2,68 рубля, а на АИ-98 — 2,90 рубля. Стоимость дизеля будет 2,68 рубля.
Ранее «Белоруснефть» сказала, что будет с ценами на топливо в Беларуси в 2026.
Тем временем Госкомимущество объяснил белорусам, как узаконить самовольную перепланировку.
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