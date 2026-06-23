Бензин и дизель дорожают в Беларуси с 24 июня

С названной даты стоимость автомобильного топлива в республике вырастет на одну копейку. На АЗС Беларуси с 24 июня бензин АИ-92 будет стоить 2,58 рубля. Цена на АИ-95 составит 2,68 рубля, а на АИ-98 — 2,90 рубля. Стоимость дизеля будет 2,68 рубля.