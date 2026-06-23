Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бензин и дизель дорожают в Беларуси с 24 июня

В Беларуси подорожает автомобильное топливо с 24 июня.

Источник: Комсомольская правда

Бензин и дизель дорожают в Беларуси с 24 июня 2026 года. Об этом сообщили в концерне «Белнефтехим».

С названной даты стоимость автомобильного топлива в республике вырастет на одну копейку. На АЗС Беларуси с 24 июня бензин АИ-92 будет стоить 2,58 рубля. Цена на АИ-95 составит 2,68 рубля, а на АИ-98 — 2,90 рубля. Стоимость дизеля будет 2,68 рубля.

Ранее «Белоруснефть» сказала, что будет с ценами на топливо в Беларуси в 2026.

Тем временем Госкомимущество объяснил белорусам, как узаконить самовольную перепланировку.

А еще власти сказали о сокращении сроков отключения горячей воды в Минске.