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Семнадцать школ отремонтируют на Южном Урале в этом и следующем году

Регион получил на капремонты федеральную субсидию по нацпроекту «Молодежь и дети».

Источник: 1obl.ru

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу завершить все подготовительные работы в школах к новому учебному году до 15 августа. Об этом глава региона заявил на совещании с главами муниципалитетов, сообщает пресс-служба правительства региона.

До 15 августа необходимо проверить соблюдение санитарных норм, защищенность от террористических угроз, выполнение инженерно-технических мероприятий, текущего и капитального ремонта, а также предписаний контрольно-надзорных органов.

заявил Текслер

Губернатор отметил, что ремонтные работы уже стартовали, и поблагодарил глав муниципалитетов, которые выделяют на эти цели значительные ресурсы. Министерство образования, по его словам, держит ситуацию на контроле.

Особое внимание Алексей Текслер обратил на федеральную поддержку. В рамках нового национального проекта «Молодежь и дети» регион получил субсидию на капитальный ремонт школ. Уже в 2026 и 2027 годах планируется обновить 17 образовательных учреждений.

Регион также составит пятилетний план ремонтов детских загородных лагерей.