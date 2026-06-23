Семнадцать школ отремонтируют на Южном Урале в этом и следующем году

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу завершить все подготовительные работы в школах к новому учебному году до 15 августа. Об этом глава региона заявил на совещании с главами муниципалитетов, сообщает пресс-служба правительства региона.
До 15 августа необходимо проверить соблюдение санитарных норм, защищенность от террористических угроз, выполнение инженерно-технических мероприятий, текущего и капитального ремонта, а также предписаний контрольно-надзорных органов.
Губернатор отметил, что ремонтные работы уже стартовали, и поблагодарил глав муниципалитетов, которые выделяют на эти цели значительные ресурсы. Министерство образования, по его словам, держит ситуацию на контроле.
Особое внимание Алексей Текслер обратил на федеральную поддержку. В рамках нового национального проекта «Молодежь и дети» регион получил субсидию на капитальный ремонт школ. Уже в 2026 и 2027 годах планируется обновить 17 образовательных учреждений.
Регион также составит пятилетний план ремонтов детских загородных лагерей.