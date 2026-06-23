В России вырос спрос на канистры и присадки для топлива

«По ГОСТу гарантийный срок хранения бензина любых марок — один год со дня изготовления. В реальности он может храниться и два, и три года, но его свойства со временем ухудшаются: в бензине есть летучие фракции, которые испаряются. Сохранность бензина в большей степени зависит от герметичности канистры, чем от ее объема», — пояснил «Газете.Ru» технический эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.