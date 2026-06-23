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Минск предлагает Белграду возобновить авиасообщение

МИНСК, 23 июн — Sputnik. В Минске высоко ценят то, что совместными усилиями возобновлена регулярная работа межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с Сербией, заявил вице-премьер Беларуси Виктор Каранкевич на встрече с министром правительства Сербии Ненадом Поповичем, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

«Наши страны продолжают уверенно развивать и укреплять политические, торговые, экономические отношения», — подчеркнул Каранкевич.

В ходе встречи вице-премьер, в частности, поднял тему восстановления прямых авиарейсов.

«Возобновление прямого авиасообщения позволило бы более широкому кругу гостей не только увидеть красоту белорусской природы, но и прикоснуться к истории…», — сказал он.

«Экспо-2027».

Каранкевич также коснулся проведения в Белграде международной выставки «Экспо-2027». Он подчеркнул, что глава белорусского государства Александр Лукашенко одобрил участие Беларуси в данном форуме — это задает вектор совместной работы двух стран на ближайшее время.

«…все силы будут направлены на подготовку к этой выставке. И это стратегический шанс напомнить мировому сообществу о возможностях Беларуси», — сказал Виктор Каранкевич.

Он отметил, что участие республики в «Экспо-2027» позволит масштабно презентовать IT-потенциал и лучшие производственные достижения республики.

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