ГОСА российского банка впервые пройдёт в один день с мероприятием Клуба акционеров

Годовое заседание Общего собрания акционеров Сбера по итогам 2025 года состоится 30 июня 2026 года в дистанционном формате. На заседании акционерам предстоит рассмотреть итоги 2025 года, принять решение о выплате рекордных для банка дивидендов — 850,2 млрд рублей, утвердить годовой отчет банка, избрать новый состав Наблюдательного совета, утвердить аудитора банка, а также принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.