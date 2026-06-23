Нижний Новгород получит более 20 миллиардов рублей на продление метро

На строительство метро до станции «Сенная» Нижний Новгород получит более 20 млрд рублей в 2026—2027 годах. Соответствующие изменения в городской бюджет депутаты рассмотрят на заседании городской думы 24 июня. Средства поступят в виде межбюджетных трансфертов, а доля софинансирования со стороны города составит всего 1%. Об этом сообщает «Ъ-Приволжье».