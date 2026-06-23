Аналитический центр Нижнего Новгорода трижды признали лучшим в России

Одной из награжденных разработок стала платформа «Лобачевский» — единый цифровой портал для взаимодействия жителей с городскими службами. Сервис объединяет различные каналы связи в одну систему и позволяет отслеживать весь путь обращения — от подачи заявки до получения результата. Пользователи могут видеть ответственных исполнителей, следить за ходом работы и оценивать качество выполненных задач.