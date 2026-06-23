«Газета.Ru» назвала четыре способа защиты автомобиля от слива бензина

Самый известный, но и ~самый опасный способ~ — создание в шланге отрицательного давления ртом. Для этого один конец шланга опускается в бак через горловину, другой берется в рот. Чтобы токсичное топливо не попало в рот, важно остановиться, как только бензин пройдет 65−70% длины шланга. После этого конец шланга нужно резко зажать пальцем и опустить в канистру, стоящую ниже уровня бака, а затем отпустить палец — топливо польется самотеком за счет сифонного эффекта.