Вклады пенсионеров изменят: банки введут новые правила с 1 июля

В Волгограде, как и в других городах России, с 1 июля 2026 года могут изменить правила работы банков с вкладами пенсионеров. Новые требования затронут порядок продления депозитов, начисление процентов и досрочное закрытие вкладов. Изменения направлены на повышение прозрачности условий для пожилых клиентов.
По новым правилам банки должны будут заранее предупреждать пенсионеров об окончании срока вклада. Уведомление планируется направлять за пять-десять дней через СМС, пуш-уведомления или по телефону. Автоматическое продление без согласия клиента не предусматривается.
Если пенсионер не подтвердит продление вклада на новых условиях, банк должен будет закрыть депозит и перевести деньги вместе с начисленными процентами на текущий счет. Также для новых пенсионных вкладов предлагают установить ежемесячную выплату дохода или капитализацию процентов, — пишет «Пятый канал».
Авторы инициативы считают, что изменения помогут клиентам лучше выбирать условия для хранения сбережений. При досрочном закрытии вклада после половины срока предлагается сохранять часть процентов — банк должен будет выплатить доход пропорционально времени хранения денег.
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