Вклады пенсионеров изменят: банки введут новые правила с 1 июля

В Волгограде, как и в других городах России, с 1 июля 2026 года могут изменить правила работы банков с вкладами пенсионеров. Новые требования затронут порядок продления депозитов, начисление процентов и досрочное закрытие вкладов. Изменения направлены на повышение прозрачности условий для пожилых клиентов.