ЦБ сообщил о снижении цен на продукты в большинстве регионов

Годовая инфляция в мае замедлилась в большинстве регионов. При этом рост цен на услуги остается высоким. «Это особенно видно по бытовым и медицинским услугам, а также — в преддверии отпусков — по стоимости путевок в санатории и билетов на поезда», — отметили в Банке России.