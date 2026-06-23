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ЦБ сообщил о снижении цен на продукты в большинстве регионов

Рост цен в мае замедлился в 47 российских регионах по сравнению с апрелем, сообщила пресс-служба Центробанка. По данным регулятора, продукты подешевели в 76 регионах.

Рост цен в мае замедлился в 47 российских регионах по сравнению с апрелем, сообщила пресс-служба Центробанка. По данным регулятора, продукты подешевели в 76 регионах.

«Продолжили дешеветь яйца и сливочное масло. Непродовольственные товары, за исключением бензина, дорожали умеренными темпами, а многие — подешевели», — указано в сообщении ЦБ.

Годовая инфляция в мае замедлилась в большинстве регионов. При этом рост цен на услуги остается высоким. «Это особенно видно по бытовым и медицинским услугам, а также — в преддверии отпусков — по стоимости путевок в санатории и билетов на поезда», — отметили в Банке России.

По данным Росстата, годовая инфляция в мае составила 5,31% против 5,58% в апреле. С начала года цены выросли на 3,29%.