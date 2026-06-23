Регулятор на Кипре приостановил лицензию Mind Money на фоне дела брокеров

В Mind Money сообщили РБК, что изучают решение финансовых властей. По предварительной оценке компании, существенная часть замечаний может быть связана с недавними корпоративными изменениями, включая процедуры по смене генерального директора и перемены в структуре акционеров. «Mind Money приступила к реализации необходимых мер для выполнения требований регулятора и находится в рабочем взаимодействии с CySEC», — заявили там.