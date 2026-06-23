Регулятор на Кипре приостановил лицензию Mind Money на фоне дела брокеров

Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) временно приостановила лицензию инвестиционной компании Mind Money Limited на фоне расследования в отношении ее бывшей руководительницы в России. Соответствующее решение опубликовано на сайте ведомства.
По данным CySEC, у регулятора возникли претензии к соблюдению лицензионных требований. Они касаются перечня оказываемых услуг, уведомления о смене руководства, организации управления и структуры акционеров. В связи с этим комиссия предоставила Mind Money один месяц для устранения нарушений.
На период действия ограничений компания не сможет оказывать инвестиционные услуги новым клиентам, заключать сделки и рекламировать свои услуги. Однако CySEC разрешила брокеру исполнять ранее полученные поручения действующих клиентов, а также возвращать им денежные средства и ценные бумаги.
В Mind Money сообщили РБК, что изучают решение финансовых властей. По предварительной оценке компании, существенная часть замечаний может быть связана с недавними корпоративными изменениями, включая процедуры по смене генерального директора и перемены в структуре акционеров. «Mind Money приступила к реализации необходимых мер для выполнения требований регулятора и находится в рабочем взаимодействии с CySEC», — заявили там.
В начале июня Mind Money сообщила о назначении временным генеральным директором Нины Гришкявичене, которая работает в зарегистрированной на Кипре компании с 2013 года. Брокер также сообщил, что продолжает деятельность в обычном режиме и оказывает услуги клиентам как лицензированный европейский брокер под надзором CySEC.
РБК писал, что в отношении бывшего генерального директора Mind Money Юлии Хандошко и главы компании «Инвестиционная палата» Алексея Седушкина возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Позднее ФСБ заявила, что их подозревают в организации схемы обмена американских депозитарных расписок на акции российских компаний в обход контрсанкционного законодательства. По версии спецслужбы, ущерб от этих действий превысил 7 млрд руб.
В компании после задержания Хандошко заявили, что сотрудничают с компетентными органами, проводят внутреннюю проверку и продолжают выполнять обязательства перед клиентами.
Как ранее сообщил РБК, по версии следствия при отдельных сделках могли использоваться поддельные документы для обхода контрсанкционных ограничений. Юристы, опрошенные РБК, отмечали, что речь, вероятнее всего, идет о претензиях к отдельным операциям, а не ко всему механизму разблокировки активов.
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