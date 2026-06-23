WSJ: бонусы топ-менеджерам в США перешли отметку $200 млн

Столь крупные бонусы в основном связаны с программами поощрения в виде опционов, призванных стимулировать топ-менеджеров достичь конкретной цели в ближайшем будущем — определенной стоимости акций компании, показателей по прибыли и/или выручке, размещения акций, сделок по слиянию и поглощению и т. п. Кроме того, существенную роль сыграл рост фондового рынка в прошлом году, а также спрос на технологии ИИ, подстегнувший продажи соответствующего оборудования и ПО.