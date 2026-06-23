«Росатом» создаст крупнейшее ядерное предприятие в России

«После запуска в эксплуатацию создаваемая нами инфраструктура в долгосрочной перспективе позволит неоднократно вовлекать в топливный цикл регенерированные ядерные материалы», — отметил директор по госполитике в области радиоактивных отходов объектов «Росатома» Василий Тинин (цитата по ТАСС).