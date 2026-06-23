В Белгородской области ограничили продажу бензина

Ограничения на продажу топлива действуют в нескольких регионах России. Самые строгие — в Крыму. С 21 июня в регионе приостановили продажу топлива физическим и юридическим лицам. По решению региональных властей, бензин и дизтопливо продают с ограничениями в Запорожской, Орловской, Саратовской, Пензенской областях и других. Лимиты на покупку топлива в некоторых субъектах вводят также по решению некоторых сетевых АЗС.