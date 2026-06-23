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Путин поддержал отсрочку штрафов за бумажные накладные при перевозках

Глава Минтранса предложил ввести до 1 марта года переходный период — при предоставлении бумажного документа инспектору ограничиться только устным замечанием. Президент поддержал идею.

Источник: РБК

Президент России Владимир Путин поддержал предложение не вводить штрафы на первом этапе перехода на электронные накладные — это предполагают новые правила экспедиторской перевозки грузов.

С сентября 2022 года для грузового автотранспорта на добровольной основе запущена Государственная информационная система электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) — она станет фундаментом Национальной цифровой транспортно-логистической платформы.

Система позволяет создавать, подписывать и передавать в электронном виде транспортные накладные, путевые листы и другие перевозочные документы. С 1 сентября 2026-го переход на цифровые аналоги становится обязательным. Это коснется автотранспорта, железных дорог и авиации.

Чтобы избежать массового давления на экспедиторов, министр транспорта Андрей Никитин предложил, чтобы до 1 марта 2027 года при обнаружении бумажной накладной вместо электронной инспекторы будут ограничивались лишь устным предупреждением.

«Я поддерживаю предложение Минтранса о целесообразности введения такого нештрафуемого периода до 1 марта. Надо при этом, безусловно, прислушаться к пожеланиям бизнеса. Собственно говоря, это происходит, эту практику просто нужно продолжить в контакте с бизнесом и с Госсоветом тоже», — сказал Путин на совещании с правительством (цитата по пресс-службе Кремля).

В Минтрансе уточнили, что сохранены исключения для:

перевозок специальных грузов;

сделок с иностранными контрагентами;

перевозок для личных нужд физических лиц.

«Кроме того, до конца весенней сессии необходимо внести точечные изменения в Федеральный закон “О транспортно-экспедиционной деятельности”, которые предоставят Минтрансу дополнительные полномочия для определения случаев, в которых предъявляются бумажные или цифровые документы», — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что система уже протестирована крупнейшими игроками (X5, «Магнит», Ozon, «Деловые линии»), оформлено более 41 млн цифровых документов, а в работе участвуют 14 тыс. компаний.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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