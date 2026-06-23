Путин поддержал отсрочку штрафов за бумажные накладные при перевозках

«Я поддерживаю предложение Минтранса о целесообразности введения такого нештрафуемого периода до 1 марта. Надо при этом, безусловно, прислушаться к пожеланиям бизнеса. Собственно говоря, это происходит, эту практику просто нужно продолжить в контакте с бизнесом и с Госсоветом тоже», — сказал Путин на совещании с правительством (цитата по пресс-службе Кремля).