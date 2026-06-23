Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти ХМАО ввели ограничения на отпуск топлива на ряде АЗС

В ХМАО — Югре на части АЗС ввели лимиты на отпуск бензина и дизеля из-за повышенного спроса. Губернатор Руслан Кухарук поручил властям ежедневно мониторить наличие топлива, а ФАС — провести дополнительные проверки цен.

Источник: РБК

Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) ввели лимиты на отпуск бензина и дизеля на отдельных автозаправках для недопущения искусственного дефицита и спекуляций, сообщил губернатор Руслан Кухарук.

«На ряде АЗС установлены ограничения по объему отпускаемого топлива», — написал он в телеграм-канале по итогам оперативного совещания с правительством округа и региональным управлением ФАС.

Департаменту экономического развития поручено совместно с главами муниципалитетов взять под особый контроль наличие топлива на всех АЗС и ежедневно докладывать о ситуации, управление ФАС по округу проведет дополнительные проверки обоснованности цен.

«Ситуация с поставками топлива находится под контролем, запасы нефтепродуктов в округе имеются в достаточном количестве», — подчеркнул глава ХМАО и призвал жителей «не создавать искусственного дефицита нефтепродуктов».

Предприятия автомобильных, водных и воздушных пассажирских перевозок обеспечены необходимыми ресурсами, отметил Кухарук, сославшись на данные департамента дорожного хозяйства и транспорта округа.

В конце мая и июне власти сообщали о сбоях в поставках и дефиците топлива в отдельных российских регионах, включая Крым, Севастополь и Краснодарский край.

Регионы вводят точечные меры — во Владимирской области жителей просили снизить потребление топлива, в Омской и Саратовской установили лимиты продаж бензина, в Иркутской — ограничили отпуск топлива на отдельных АЗС, а часть заправок временно приостанавливали работу. В Новосибирской области владельцам АЗС поручили предотвратить спекулятивный спрос, в Пензенской объявили о временных ограничениях.

Минэнерго подчеркивает, что ситуация на внутреннем рынке топлива стабильна и контролируема. Во вторник, 23 июня, ФАС расширила усиленный контроль, поручив 16 территориальным управлениям в Приволжском, Уральском, Сибирском и Северо-Западном округах активизировать надзор.

Ранее в этот день сеть АЗС «Нефтьмагистраль» объявила о снижении цен на все виды топлива — спустя несколько дней после запроса ФАС о ценообразовании.

Правительство разработало комплекс мер по наращиванию поставок топлива внутри страны, сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным. В частности, власти рассматривают полный запрет на экспорт дизтоплива.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше