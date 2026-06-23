Власти ХМАО ввели ограничения на отпуск топлива на ряде АЗС

Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) ввели лимиты на отпуск бензина и дизеля на отдельных автозаправках для недопущения искусственного дефицита и спекуляций, сообщил губернатор Руслан Кухарук.
«На ряде АЗС установлены ограничения по объему отпускаемого топлива», — написал он в телеграм-канале по итогам оперативного совещания с правительством округа и региональным управлением ФАС.
Департаменту экономического развития поручено совместно с главами муниципалитетов взять под особый контроль наличие топлива на всех АЗС и ежедневно докладывать о ситуации, управление ФАС по округу проведет дополнительные проверки обоснованности цен.
«Ситуация с поставками топлива находится под контролем, запасы нефтепродуктов в округе имеются в достаточном количестве», — подчеркнул глава ХМАО и призвал жителей «не создавать искусственного дефицита нефтепродуктов».
Предприятия автомобильных, водных и воздушных пассажирских перевозок обеспечены необходимыми ресурсами, отметил Кухарук, сославшись на данные департамента дорожного хозяйства и транспорта округа.
В конце мая и июне власти сообщали о сбоях в поставках и дефиците топлива в отдельных российских регионах, включая Крым, Севастополь и Краснодарский край.
Регионы вводят точечные меры — во Владимирской области жителей просили снизить потребление топлива, в Омской и Саратовской установили лимиты продаж бензина, в Иркутской — ограничили отпуск топлива на отдельных АЗС, а часть заправок временно приостанавливали работу. В Новосибирской области владельцам АЗС поручили предотвратить спекулятивный спрос, в Пензенской объявили о временных ограничениях.
Минэнерго подчеркивает, что ситуация на внутреннем рынке топлива стабильна и контролируема. Во вторник, 23 июня, ФАС расширила усиленный контроль, поручив 16 территориальным управлениям в Приволжском, Уральском, Сибирском и Северо-Западном округах активизировать надзор.
Ранее в этот день сеть АЗС «Нефтьмагистраль» объявила о снижении цен на все виды топлива — спустя несколько дней после запроса ФАС о ценообразовании.
Правительство разработало комплекс мер по наращиванию поставок топлива внутри страны, сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным. В частности, власти рассматривают полный запрет на экспорт дизтоплива.
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