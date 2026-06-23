В Москве отменили пропуска для въезда бензовозов в город

Решение принято для обеспечения бесперебойной поставки топлива по просьбе владельцев автозаправочных станций. Водителям бензовозов не будут назначать штрафы за отсутствие пропуска. Ранее для въезда в Москву пропуска должны были оформлять водители грузовиков с разрешенной максимальной массой более 3,5 т.