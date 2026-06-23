Роботы на производство: в Нижегородской области открылся новый центр автоматизации

Председатель Законодательного собрания области Евгений Люлин отметил, что Нижегородская область выбрана федеральным центром для создания подобной площадки не случайно. Здесь есть сильная научная школа и реальный запрос от экономики. Он подчеркнул, что задача депутатского корпуса — законодательно сопровождать такие проекты и формировать бюджетные условия для непрерывной подготовки инженерных кадров. В рамках Десятилетия науки и технологий предстоит выстроить цепочку от идеи до внедрения робототехнических решений на конкретных предприятиях региона.