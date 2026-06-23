Bloomberg сообщил о рекордном нефтяном экспорте России с начала года

Нефтяной экспорт России достиг рекордных с начала года объемов, несмотря на обострение конкуренции за индийский рынок — ключевого покупателя российского сырья. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов и отчеты портовых агентов.
Как отмечает агентство, конкуренция за рынок Индии усилилась после того, как приостановка американских санкций позволила Ирану нарастить поставки своей нефти.
В среднесуточном выражении поставки за неделю до 21 июня подскочили до 4,11 млн барр. — максимум с начала года (неделей ранее — 3,9 млн барр.). За ту же неделю 38 танкеров погрузили 28,79 млн барр. российской нефти, за прошлый недельный период 37 судов увезли 27,29 млн барр. российской нефти.
Объем российской нефти в море, согласно данным Bloomberg, вырос до 125 млн барр., что на 26% выше апрельского минимума в размере примерно 100 млн барр. Причем, отмечает агентство, почти весь этот объем находится на судах в пути.
По оценке аналитиков, валовая стоимость российского экспорта за четыре недели до 21 июня снизилась до $1,72 млрд в неделю с $2,02 млрд в период до 14 июня из-за падения цен на нефть марки Urals вслед за мировыми эталонами — Brent, WTI и Dubai Crude — на фоне прогресса в американо-иранской сделке. Цена Urals в портах Балтики упала на $8,10, до $69,98 за баррель, на Черном море — на $7,90, до $69,37, сорт российской нефти ESPO — на $7,40, до $79,87, отмечает Bloomberg. Цены с доставкой в Индию снижаются девятую неделю подряд, опустившись на $8,80, до $90,36 за баррель (данные Argus Media).
Поставки нефти азиатским клиентам России выросли до 3,73 млн барр. в день — нового максимума с 2022 года, пишет агентство. При этом объем на танкерах, пунктами назначения которых указаны Китай и Индия, снизился. При этом выросло количество судов без конечного пункта назначения: они перевозят около 1,95 млн барр. в день, пишет Bloomberg. Из них 1,56 млн барр. приходится на суда из западных портов с промежуточными пунктами вроде Порт-Саида или Суэцкого канала и на тихоокеанские танкеры без четкой точки доставки.
При этом Bloomberg отмечает, что нефтяной экспорт России на глобальном рынке может быть сокращен на фоне увеличивающихся поставок из стран Ближнего Востока после договоренностей США и Ирана, предусматривающих открытие Ормузского пролива. Через этот морской путь до войны проходило около 20% всей потребляемой в мире нефти.
Reuters со ссылкой на данные международной аналитической компании Kpler написал, что в июне поставки нефти и угля из России в Индию достигнут рекордных 2,55 млн барр. в сутки против 2,13 млн барр. в мае. Переход Индии на российскую нефть последовал после временной отмены санкций на ее закупку администрацией президента США Дональда Трампа на фоне энергокризиса из-за войны в Иране. При этом в июне Трамп заявил, что США в скором времени могут отменить послабления в санкциях в отношении российской нефти из-за снижения цен на сырье в мире.
Открытие пролива, пишет агентство, ускорило возвращение на рынок иранской нефти, которую США пообещали разрешить продавать, ослабив санкции. Bloomberg сообщал, что Иран нарастил объемы открытой поставки нефти через Ормузский пролив до максимума с начала войны.
США и Иран в ночь на 18 июня подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий, переговоры об итоговом соглашении за 60 дней, постепенную отмену санкций, деблокаду Ормузского пролива и обсуждение ядерной программы. После объявления о сделке Brent впервые за три месяца упала ниже $83 за баррель. Однако уже через два дня Тегеран объявил о закрытии пролива, обвинив США в нарушении договоренностей и сославшись на продолжающиеся удары Израиля по Ливану.
Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в июне заявил, что ближневосточный конфликт поставил под удар глобальные поставки нефти, газа и удобрений, а восполнить выпадающие объемы из России и региона не удастся. В начале мая министр финансов России Антон Силуанов говорил, что бюджет России может получить около 200 млрд руб. дополнительных доходов на фоне роста цен на нефть.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».