Bloomberg сообщил о рекордном нефтяном экспорте России с начала года

По оценке аналитиков, валовая стоимость российского экспорта за четыре недели до 21 июня снизилась до $1,72 млрд в неделю с $2,02 млрд в период до 14 июня из-за падения цен на нефть марки Urals вслед за мировыми эталонами — Brent, WTI и Dubai Crude — на фоне прогресса в американо-иранской сделке. Цена Urals в портах Балтики упала на $8,10, до $69,98 за баррель, на Черном море — на $7,90, до $69,37, сорт российской нефти ESPO — на $7,40, до $79,87, отмечает Bloomberg. Цены с доставкой в Индию снижаются девятую неделю подряд, опустившись на $8,80, до $90,36 за баррель (данные Argus Media).