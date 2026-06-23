Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
сильная гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В 16 регионах ввели ограничения на продажу топлива

По данным на 22:00 мск 23 июня, на территории 16 регионов России ввели полные или частичные ограничения на продажу топлива, подсчитал РБК.

Источник: РБК

По данным на 22:00 мск 23 июня, на территории 16 регионов России ввели полные или частичные ограничения на продажу топлива, подсчитал РБК.

В Крыму и Севастополе, где дефицит из-за перебоя поставок начался еще в мае, полностью приостановили продажу топлива, исключение сделали для госслужб.

Подробнее об ограничениях на продажу топлива в России — в подписке РБК.

Еще в четырех областях ввели ограничения на региональном уровне. В их числе Омская область, где можно заправиться только в бак авто. На АЗС лимит на бензин установлен на уровне 40 л, на дизельное топливо — 80 л, а на трассовых заправках — 40 л для бензина и 200 л для дизтоплива.

Еще десять регионов ввели частичные ограничения — в отдельных сетях или районах. К примеру, в Воронежской области ввели временные ограничения на «Лукойле», сообщили власти.

Власти ряда регионов опровергли ограничения и связали кратковременные перебои на АЗС со всплеском ажиотажа. Во Владимирской области рекомендовали сократить поездки на личном транспорте и покупать топливо только в необходимых объемах.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше