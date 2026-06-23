В 16 регионах ввели ограничения на продажу топлива

По данным на 22:00 мск 23 июня, на территории 16 регионов России ввели полные или частичные ограничения на продажу топлива, подсчитал РБК.
В Крыму и Севастополе, где дефицит из-за перебоя поставок начался еще в мае, полностью приостановили продажу топлива, исключение сделали для госслужб.
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Еще в четырех областях ввели ограничения на региональном уровне. В их числе Омская область, где можно заправиться только в бак авто. На АЗС лимит на бензин установлен на уровне 40 л, на дизельное топливо — 80 л, а на трассовых заправках — 40 л для бензина и 200 л для дизтоплива.
Еще десять регионов ввели частичные ограничения — в отдельных сетях или районах. К примеру, в Воронежской области ввели временные ограничения на «Лукойле», сообщили власти.
Власти ряда регионов опровергли ограничения и связали кратковременные перебои на АЗС со всплеском ажиотажа. Во Владимирской области рекомендовали сократить поездки на личном транспорте и покупать топливо только в необходимых объемах.