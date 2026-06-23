В 16 регионах ввели ограничения на продажу топлива

Еще в четырех областях ввели ограничения на региональном уровне. В их числе Омская область, где можно заправиться только в бак авто. На АЗС лимит на бензин установлен на уровне 40 л, на дизельное топливо — 80 л, а на трассовых заправках — 40 л для бензина и 200 л для дизтоплива.