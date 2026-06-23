Эксперт рассказал, как жилье в России может стать доступнее

Массового снижения цен на новостройки в России ожидать не стоит, однако покупателям могут стать доступны скидки, акции и специальные предложения от застройщиков, рассказал Росбалту инвестор в недвижимость Антон Кремнев.
По словам эксперта, нынешний рынок жилья нельзя назвать перегретым по спросу. Высокая стоимость заемных средств и ипотечные ставки около 20% заметно ограничивают возможности массового покупателя. Из-за этого продажи у девелоперов снижаются по сравнению с периодами высокой активности.
Отдельно Кремнев отметил льготные программы. По его словам, в некоторых проектах квартиры, купленные по семейной ипотеке, стоят заметно дороже аналогичных вариантов на вторичном рынке. Это, считает эксперт, требует более точной настройки мер поддержки спроса и ценообразования в новостройках.
При этом значительного падения цен, по мнению инвестора, ждать сложно. На стоимость квадратного метра продолжает давить рост себестоимости строительства: дорожают материалы, финансирование, логистика и операционные расходы. По рыночным оценкам, стройматериалы в 2026 году могут подорожать на 5−15%.
Кремнев считает, что в Москве и Санкт-Петербурге цены будут сохранять устойчивость за счет концентрации доходов, рабочих мест и ограниченного предложения в востребованных районах.
Наиболее вероятным сценарием эксперт назвал не общее снижение цен, а точечные меры: скидки на отдельные квартиры, акции, специальные условия и субсидированные программы от застройщиков. Именно такие инструменты могут сделать покупку жилья более доступной без массового пересмотра цен.