Эксперт рассказал, как жилье в России может стать доступнее

Наиболее вероятным сценарием эксперт назвал не общее снижение цен, а точечные меры: скидки на отдельные квартиры, акции, специальные условия и субсидированные программы от застройщиков. Именно такие инструменты могут сделать покупку жилья более доступной без массового пересмотра цен.