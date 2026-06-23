В МГУ рассказали, в каких областях помогут трудосберегающие технологии

Трудосберегающие технологии позволят повысить производительность непроизводительных услуг и ресурсоемких сфер экономики. Об этом в рамках проекта «Какой курс?» на Радио РБК рассказал старший научный сотрудник кафедры политической экономии МГУ Григорий Баженов.
Трудосбережение — это течение в экономике, направленное на минимизацию трудовых затрат.
Трудосберегающие технологии решают задачу нехватки трудовых ресурсов, вызванных в том числе старением населения и сокращением рождаемости. К ним прежде всего относят робототехнику и искусственный интеллект (ИИ).
По его словам, в условиях падения рождаемости и старения населения внедрение таких технологий — мировой тренд, поскольку с этой проблемой сталкивается «любая более-менее развитая экономика». «Есть даже требования к моделям экономического роста, в рамках которых технологический прогресс должен быть именно трудосберегающим», — пояснил эксперт.
В отличие от промышленного производства и сельского хозяйства, где технологии позволяют наращивать производительность, заменять несколько человек «одним роботом» и тем самым сокращать издержки, продолжил Баженов, в сфере услуг производительность растет «с большим трудом»: «Это то, что мы привыкли называть “сферами с болезнью издержек”.
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Примером сервиса с такой «болезнью» он назвал парикмахерские услуги. «Вот вам сегодня, чтобы подстричься, и сто лет [назад], чтобы подстричься, требовался один парикмахер. И это не изменилось», — проиллюстрировал он свои слова.
Кроме того, к сферам с высокими издержками эксперт отнес непроизводительные услуги, такие как «индустрия ухода за пожилыми», здравоохранение и образование. Баженов предположил, что внедрение ИИ поможет «сильно увеличить производительность в этих сферах».
«Это не означает, опять же, что нас ждут массовые сокращения», — указал он и добавил, что таким образом с человека снимут «основную часть рутинных задач», и специалисты смогут сфокусироваться на более творческих задачах. Кроме того, снижение затрат на производство сделает продукцию «более доступной, более дешевой для потребителя», подытожил он.
Первый заместитель правительства России Денис Мантуров также отмечал, что роботизация активнее всего развивается в тех областях, где «позволяет решить задачи производительности, снижения издержек» и минимизации рисков для сотрудников. По его словам, речь прежде всего идет о машиностроении, металлообработке, автомобилестроении, химии и фармацевтики. Кроме того, в процесс «активно включаются» торговля и логистика. Робот не будет конкурировать с человеком, заменяя его «в определенных сценариях», отметил Мантуров.
По оценкам Сбера, российский рынок труда находится в точке «фундаментальной трансформации». Единственным доступным драйвером устойчивого экономического роста в исследовании назвали повышение производительности труда. Увеличить ее позволит внедрение роботизации, GenAI (генеративного ИИ) и удаленных режимов работы. Отмечается, что производительность вырастет на 21−33% к 2032 году при «агрессивном внедрении» технологий предпринимателями.
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