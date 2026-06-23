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В России поддержали поправки о топливе для внутреннего рынка

В Госдуме поддержали поправки для обеспечения внутреннего рынка РФ бензином.

Источник: Комсомольская правда

Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам поддержал поправки, нацеленные на обеспечение страны нефтепродуктами и компенсацию ущерба заводам, поврежденным в ходе украинских беспилотных атак.

Замглавы Минфина Алексей Сазанов пояснил, что поправки базируются на итогах совещаний у вице-премьера Александра Новака и направлены на обеспечение внутреннего рынка горючим. При этом кабмин наделяется полномочиями устанавливать конкретные марки топлива, допущенные к обороту в России.

Согласно поправкам, демпфер будет предоставляться за выпуск бензина, изготовленного смешением прямогонной фракции с иными составляющими, а также за импорт топлива в Россию. При этом право на ввоз получат те компании из специального перечня, который определит кабмин, пояснил представитель Минфина.

Прямогонный бензин, который используют для приготовления автомобильного бензина путем смешения, войдет в общий объем выпущенного топлива. Однако акциз на подобное сырье начислять не станут.

Как накануне отметили в Кремле, в кабмине действует механизм координации вопроса цен на топливо в РФ.

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