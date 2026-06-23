В России поддержали поправки о топливе для внутреннего рынка

Согласно поправкам, демпфер будет предоставляться за выпуск бензина, изготовленного смешением прямогонной фракции с иными составляющими, а также за импорт топлива в Россию. При этом право на ввоз получат те компании из специального перечня, который определит кабмин, пояснил представитель Минфина.