ГД рассмотрит поправки в Налоговый кодекс для стимулирования производства топлива

Кабмин также предлагает дать нефтеперерабатывающим заводам, заключившим соглашения о модернизации мощностей, дополнительную возможность выполнить условие по инвестиционным соглашениям. Сейчас для сохранения налоговых льгот предприятие должно ввести в эксплуатацию оборудование стоимостью не менее 60 млрд рублей с 1 июля 2014 года по 1 января 2026 года. Власти предлагают дать нефтяникам возможность ввести оборудование до 31 декабря 2026 года, но его стоимость должна составить уже не менее 100 млрд рублей.