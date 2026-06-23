МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Госдума планирует рассмотреть правительственные меры, направленные на стимулирование обеспечения внутреннего рынка топлива, следует из текста поправок ко второму чтению законопроекта о документальном подтверждении применения 10-процентной ставки НДС по детским товарам.
Правительство предлагает несколько новаций. Первая вводит механизм налогообложения акцизами автомобильного бензина, произведенного путем смешения прямогонного бензина с иными компонентами. Уточняется, что если идет выпуск высокооктанового бензина, то этот процесс приравнивается к производству.
Налогоплательщикам со свидетельством о переработке нефтяного сырья предоставляется вычет акциза, в том числе при производстве бензина смешением. Срок уплаты акциза по таким операциям — не позднее 28-го числа третьего месяца после истекшего налогового периода.
Кабмин также предлагает дать нефтеперерабатывающим заводам, заключившим соглашения о модернизации мощностей, дополнительную возможность выполнить условие по инвестиционным соглашениям. Сейчас для сохранения налоговых льгот предприятие должно ввести в эксплуатацию оборудование стоимостью не менее 60 млрд рублей с 1 июля 2014 года по 1 января 2026 года. Власти предлагают дать нефтяникам возможность ввести оборудование до 31 декабря 2026 года, но его стоимость должна составить уже не менее 100 млрд рублей.
Корректировка топливного демпфера.
Еще одна новация связана с донастройкой демпфирующего механизма для уполномоченных организаций по продаже на внутреннем рынке автомобильного бензина, произведенного иностранной организацией.
Для бензина, произведенного в государстве — члене ЕАЭС и ввезенного уполномоченной организацией, коэффициент КАБ_КОМП (коэффициент компенсации на автобензины, то есть демпфер) устанавливается на уровне 0,9 начиная с 1 июня 2026 года.
Для бензина, произведенного за пределами ЕАЭС, вводится отдельный порядок определения величины демпфера исходя из цены импортного паритета, которая рассчитывается на основе индикативной цены на автомобильный бензин на индийском рынке и затрат на его доставку из морских портов Индии.
«Порядок расчета показателей Циндия, Тиндия определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, деятельности субъектов естественных монополий и рекламы (то есть ФАС — прим. ТАСС)», — говорится в тексте поправки.
Указанные положения вступают в силу со дня официального опубликования закона и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 июня 2026 года.