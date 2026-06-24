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Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 24 июня

Нацбанк Беларуси поднял курс доллара и курс евро и опустил курс российского рубля на 24 июня, среду.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк изменил курсы валют на 24 июня, среду. Так, стали выше в середине рабочей недели курс доллара и курс евро, а курс российского рубля немного уменьшился.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

На среду, 24 июня, Национальным банком определены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8163 белорусского рубля, 1 евро — 3,2140 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7728 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, установленными на вторник, 23 июня, курс доллара и курс евро стали выше, а курс российского стал ниже в среду, 24 июня. Сильнее всего в сторону уменьшения изменился курс российского рубля.

В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0163 белрубля, курс евро подрос на 0,0056 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0179 белрубля.

А еще Минтруда сказало, кому из белорусов на работе выдадут электровелосипеды из-за неудобного расписания транспорта.

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