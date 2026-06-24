Никитин: Нижегородская область располагает достаточным объемом бензина

По словам главы Нижегородской области, власти региона провели успешные переговоры с правительством РФ, с Министерством энергетики России, а также с руководством компании «Лукойл» и согласовали объемы и графики поставок, причем не только на АЗС «Лукойла», но и независимым операторам, в том числе в тех муниципалитетах, где заправок компании нет.