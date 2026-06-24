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Никитин: Нижегородская область располагает достаточным объемом бензина

По словам губернатора региона, оснований для ажиотажа нет.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июня. /ТАСС/. Нижегородская область располагает достаточным объемом бензина и дизеля, оснований для ажиотажа нет. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в «Максе».

«В настоящий момент оснований для ажиотажа нет — регион располагает достаточным объемом бензина и дизеля», — сообщил Никитин.

По словам главы Нижегородской области, власти региона провели успешные переговоры с правительством РФ, с Министерством энергетики России, а также с руководством компании «Лукойл» и согласовали объемы и графики поставок, причем не только на АЗС «Лукойла», но и независимым операторам, в том числе в тех муниципалитетах, где заправок компании нет.

«На сегодняшний день объемы поставок полностью покрывают обычное потребление топлива в Нижегородской области. Более того, поставки увеличены с учетом возросшего ажиотажного спроса — он и стал основной причиной очередей и ограничений, которые вводили отдельные топливные компании в последние дни. На ряде заправок объем реализации достигал 170% от нормального уровня, и они не справлялись с потоком», — отметил Никитин.

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